Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 4Folge 190
Folge 190: Leichenschmaus

22 Min.Ab 12

Blond, bildhübsch, brutal ermordet: Ein organisierter Single-Abend wird der jungen Marie Wegand zum Verhängnis. Schnell wird klar, dass der Mörder unter den übrigen Gästen sein muss. Warum wurde aus einem fröhlichen Essen plötzlich tödlicher Ernst?

