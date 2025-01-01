Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 191
Folge 191: Heiße Reifen - scharfe Kurven

22 Min.Ab 12

Mit Vollgas ins Verderben: Der 22-jährige Jan Krämer überschlägt sich mit seinem Gokart und entkommt nur knapp dem Tod. Unfall oder geplanter Anschlag? Die Kommissare ermitteln zwischen scharfen Kurven und heißen Reifen.

