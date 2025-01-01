Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Der Tod wird Dich finden
22 Min.Ab 12
Der Tod kommt mit der Post! Kirsten Schütt erhält ein Päckchen mit einer toten Ratte und der Drohung: "Der Tod wird dich finden. Heute Nacht." Wer steckt hinter der dubiosen Morddrohung? Können die Kommissare den Täter stoppen, bevor es dunkel wird?
