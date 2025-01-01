Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Zoff am Zaun
22 Min.Ab 12
Wilhelm Ross, Vorsitzender einer Kleingartenkolonie, wird in seinem Garten niedergeschlagen und eingegraben. Zwischen Zuchtkürbissen und Gartenzwergen stoßen die Kommissare auf Selbstjustiz unter Gartenfreunden ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1