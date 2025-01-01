Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Vom Teufel besessen
22 Min.Ab 12
Grausamer Exorzismus: Die 18-jährige Raphaela Bossart liegt bewusstlos und schwer misshandelt in einer Friedhofskapelle - alles deutet auf eine versuchte Teufelsaustreibung hin. Doch wer quälte das Mädchen im Namen Gottes?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1