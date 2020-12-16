Vornehm geht die Welt zugrundeJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 59: Vornehm geht die Welt zugrunde
22 Min.Folge vom 16.12.2020Ab 12
Brutal angefahren und einfach liegen gelassen: Wer ist der unbekannte Tote neben der Landstraße? Auf der Suche nach Täter und Herkunft des Opfers tauchen die Kommissare in eine Welt, die nur aus Egoismus und Habgier besteht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1