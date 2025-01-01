Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Vorsicht Steinschlag
21 Min.Ab 12
Brücke des Todes: Ein Pflasterstein zertrümmert die Windschutzscheibe des Autos von Immobilienmakler Uli Sprenger. Noch am Unfallort erliegt er seinen schweren Verletzungen. War es ein tödlicher Schülerstreich oder geplanter Mord?
