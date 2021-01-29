Das letzte FotoshootingJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Das letzte Fotoshooting
22 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 12
Nackte Haut und blutjunge Körper - nach einem Fotoshooting verschwindet das 18-jährige Model Janine Bach. Die Kommissare ermitteln im knallharten Geschäft der Oberflächlichkeiten und bringen die glamouröse Fassade der Modewelt zum Einsturz.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1