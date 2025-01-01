Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 79
22 Min.Ab 12

Er hat gemordet, er wurde verurteilt - doch er konnte entkommen: Bei der Jagd nach einem entflohenen Psychopathen zählt für die Kommissare jede Sekunde. Doch der Mann spielt ein grausames Spiel mit ihnen, das scheinbar nur er gewinnen kann ...

SAT.1
