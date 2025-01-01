Und die Moral von der Geschicht' ...Jetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 79: Und die Moral von der Geschicht' ...
22 Min.Ab 12
Er hat gemordet, er wurde verurteilt - doch er konnte entkommen: Bei der Jagd nach einem entflohenen Psychopathen zählt für die Kommissare jede Sekunde. Doch der Mann spielt ein grausames Spiel mit ihnen, das scheinbar nur er gewinnen kann ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1