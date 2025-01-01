Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Auserwählten

SAT.1Staffel 4Folge 80
Die Auserwählten

Die AuserwähltenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 80: Die Auserwählten

22 Min.Ab 12

Geheiligter Mord? Mit einer herausgerissenen Bibelseite auf dem Körper wird der 41-jährige Immobilienmakler Daniel Flammbach erstochen aufgefunden - neben ihm ein Flugticket und gepackte Koffer. Wollte der Geschäftsmann verreisen oder plante er seine Flucht?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen