Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 91: Freistoß
22 Min.Ab 12
Totgeprügelt: Brutal zusammengeschlagen wird der 36-jährige Marc Körner von seinem Freund gefunden. Alle Rettungsversuche des Notarztes bleiben ohne Erfolg. Wer trachtete nach dem Leben des allseits beliebten Versicherungsagenten?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1