Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 106: Das Weichei
22 Min.Ab 12
Ein toter Mann, eine mysteriöse Telefonnummer auf dem Spiegel und ein gefährlicher Job: Mike Lund, Mitarbeiter eines Inkasso-Büros, wird in seiner Wohnung brutal erschlagen. Die Kommissare ermitteln und stoßen auf geprellte Kunden, eine betrogene Freundin und auf ein geheimes Doppelleben.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1