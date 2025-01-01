Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 107: Mord im Quintett
22 Min.Ab 12
Nach einem Abendessen bei den Eheleuten Voss findet die Haushälterin Lydia Bollwerk fünf Leichen im Esszimmer. Gedeckt war jedoch für sechs Personen. Wer war der sechste Gast, und ist er vielleicht der Mörder?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1