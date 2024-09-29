Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 109: Der Feind neben mir
22 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Tod im Badesee: Ein verliebtes Pärchen findet am Ufer des Sees eine Wasserleiche - das Ende eines romantischen Bootsausflugs. Doch das tote Mädchen führt die Kommissare auch zu einem bisher ungelösten Fall aus der Vergangenheit.
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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold