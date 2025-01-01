Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 111: Die Leiche im Handy-Display
22 Min.Ab 12
Wer bin ich? Und wer ist die Leiche auf meinem Handy-Display? Ein unbekannter Mann im Stadtpark stellt die Kommissare vor ein Rätsel. Er weiß weder wie er heißt, noch wer die tote Frau auf seinem Handy ist. Welches Geheimnis steckt hinter dem mysteriösen Foto?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1