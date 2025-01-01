Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Leiche im Handy-Display

SAT.1Staffel 5Folge 111
Die Leiche im Handy-Display

Die Leiche im Handy-DisplayJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 111: Die Leiche im Handy-Display

22 Min.Ab 12

Wer bin ich? Und wer ist die Leiche auf meinem Handy-Display? Ein unbekannter Mann im Stadtpark stellt die Kommissare vor ein Rätsel. Er weiß weder wie er heißt, noch wer die tote Frau auf seinem Handy ist. Welches Geheimnis steckt hinter dem mysteriösen Foto?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen