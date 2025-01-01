Zum Inhalt springenBarrierefrei
Untergetaucht

SAT.1Staffel 5Folge 112
Folge 112: Untergetaucht

22 Min.Ab 12

Die 23-jährige Joelle Berger verschwindet spurlos nach einem nächtlichen Bad im See. Nur ein tragischer Unfall? Als Polizeitaucher eine Leiche bergen, scheint die Verwirrung perfekt, denn das Opfer ist männlich ...

