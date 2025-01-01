Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 114: Der Parasitenvernichter
22 Min.Ab 12
Mit dem Kriegsbeil erschlagen: Bertram Huber wird mit einer Axt im Rücken tot in seinem Garten aufgefunden. Warum musste der Frührentner auf so grausame Weise sterben? Die Kommissare geraten zwischen die Fronten eines Nachbarschaftskriegs.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
