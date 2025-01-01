Und wenn sie nicht gestorben sindJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 121: Und wenn sie nicht gestorben sind
22 Min.Ab 12
Im Märchenwald "Fantasia" treibt ein Mörder sein Unwesen. Ein abenteuerlicher Fall für die Kommissare, die ihr kriminalistisches Gespür gegen eine gute Märchenkenntnis eintauschen müssen, um das Schlimmste zu verhindern ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1