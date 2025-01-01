Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Aus der Spur geraten

SAT.1Staffel 5Folge 125
Aus der Spur geraten

Aus der Spur geratenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 125: Aus der Spur geraten

22 Min.Ab 12

Ein mysteriöser Autounfall gibt den Kommissaren Conny Niedrig und Bernie Kuhnt Rätsel auf. Die Studentin Jana Lehmann fuhr ohne ersichtlichen Grund frontal gegen einen Baum. Ihr Oberteil ist zerrissen, und an ihrem Hals finden sich Würgemale. Was passierte kurz vor dem Unfall? Die Kommissare ermitteln zwischen Liebesfrust und Asphalt-Cowboys.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen