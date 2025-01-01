Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 125: Aus der Spur geraten
22 Min.Ab 12
Ein mysteriöser Autounfall gibt den Kommissaren Conny Niedrig und Bernie Kuhnt Rätsel auf. Die Studentin Jana Lehmann fuhr ohne ersichtlichen Grund frontal gegen einen Baum. Ihr Oberteil ist zerrissen, und an ihrem Hals finden sich Würgemale. Was passierte kurz vor dem Unfall? Die Kommissare ermitteln zwischen Liebesfrust und Asphalt-Cowboys.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1