Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Des Rätsels Lösung

SAT.1Staffel 5Folge 126
Des Rätsels Lösung

Des Rätsels LösungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 126: Des Rätsels Lösung

22 Min.Ab 12

Ein Schuldirektor wird zusammen mit einem Sprengstoffsatz in einen Tresor gesperrt. Den Kommissaren bleiben nur wenige Stunden, um ihn zu befreien. Werden sie den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen und die Detonation der Bombe verhindern können?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen