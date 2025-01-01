Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 129: Die Falle
22 Min.Ab 12
Albtraum für Conny Niedrig! Ihre Freundin Linda Waldmann wird mit durchtrennter Kehle tot aufgefunden. Noch am Tag zuvor waren beide zusammen spazieren. Die Suche nach dem Täter entpuppt sich für die Kommissarin als ein lebensgefährliches Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1