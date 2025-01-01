Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Falle

SAT.1Staffel 5Folge 129
Die Falle

Die FalleJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 129: Die Falle

22 Min.Ab 12

Albtraum für Conny Niedrig! Ihre Freundin Linda Waldmann wird mit durchtrennter Kehle tot aufgefunden. Noch am Tag zuvor waren beide zusammen spazieren. Die Suche nach dem Täter entpuppt sich für die Kommissarin als ein lebensgefährliches Spiel.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen