Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ärztliche Schweigepflicht

SAT.1Staffel 5Folge 141
Ärztliche Schweigepflicht

Ärztliche SchweigepflichtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 141: Ärztliche Schweigepflicht

22 Min.Ab 12

Simone Rensing wird von Stimmengewirr und Getuschel aus dem Schlaf gerissen. Als sie sich auf die Suche nach der Quelle der Unruhe macht, beobachtet sie, wie ihr Mann von einer unbekannten Frau bedroht wird. Am nächsten Tag konfrontiert sie ihren Mann mit dem Erlebten - doch zu ihrer Verwunderung kann der sich an nichts erinnern. Hat er ein Geheimnis, von dem seine Frau nichts weiß? Und was hat der rote Schriftzug an der Wand der Praxis zu bedeuten?

