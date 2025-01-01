Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 144
21 Min.Ab 12

Die Kommissare finden den Stripper Sean Stevens tot in seinem Hotelzimmer vor. Die Ermittlungen bewegen sich zwischen muskelbepackten Männern und begeisterten Frauen. Werden Conny und Bernie unter all den fleischgewordenen Frauenphantasien ihren Täter finden?

