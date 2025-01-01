Muskeln, Männer, MädchenträumeJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 144: Muskeln, Männer, Mädchenträume
21 Min.Ab 12
Die Kommissare finden den Stripper Sean Stevens tot in seinem Hotelzimmer vor. Die Ermittlungen bewegen sich zwischen muskelbepackten Männern und begeisterten Frauen. Werden Conny und Bernie unter all den fleischgewordenen Frauenphantasien ihren Täter finden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1