Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eine tödliche Affäre

SAT.1Staffel 5Folge 176
21 Min.Ab 12

Der Tod klopft an die Tür: Caroline Herbst wird erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden. Wurde ihr eine heimliche Affäre zum Verhängnis? Die Kommissare ermitteln unter Kollegen und stoßen dabei auf eine unfassbare Geschichte ...

SAT.1
