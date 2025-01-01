Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 176: Eine tödliche Affäre
21 Min.Ab 12
Der Tod klopft an die Tür: Caroline Herbst wird erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden. Wurde ihr eine heimliche Affäre zum Verhängnis? Die Kommissare ermitteln unter Kollegen und stoßen dabei auf eine unfassbare Geschichte ...
