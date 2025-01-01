Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 179
Folge 179: Stiller Tod

22 Min.Ab 12

Mord im Kino: Während eines nächtlichen Horror-Movies wird Ben Schwarz brutal erstochen. Die Kommissare ermitteln zwischen Selbstjustiz und tödlichen Geheimnissen im Boxermilieu - bis sie auf die schmerzliche Wahrheit stoßen ...

SAT.1
