Pechmarie

SAT.1Staffel 5Folge 181
Folge 181: Pechmarie

22 Min.Ab 12

Blutige Beerdigung: Während der Bestattung von Hugo Specht, einem Kollegen der Kommissare, wird dessen Tochter vorsätzlich von einem Unbekannten überfahren. Und auch bei Hugo verdichten sich die Anzeichen, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Wer hat es auf die Familie abgesehen?

