Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 183: Die Bombe tickt
22 Min.Ab 12
Ein Mann als lebende Bombe: Mit einem Sprengstoffgürtel um den Bauch erwacht Nick Arnold auf einem Feld. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem die Kommissare auf ein explosives Gemisch aus Macht, Rache und zerbrochenen Lebensträumen stoßen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1