Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 191: Irmchen außer Rand und Band
22 Min.Ab 12
Viktor Martin wird nach einem Konzert mit einer Tonfigur aus seiner Garderobe erschlagen. Die Kommissare ermitteln im Haifischbecken der Musikbranche zwischen Neid und Eifersucht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1