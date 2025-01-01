Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 193: Ein Geschenk für Conny
22 Min.Ab 12
Es scheint ein Morgen wie jeder andere zu sein, aber als sich Kommissarin Niedrig auf den Weg zur Arbeit machen will und ihre Haustür öffnet, beginnt für sie ein Horrortrip, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1