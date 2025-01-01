Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 195: Auf eigene Faust
21 Min.Ab 12
Der Zuhälter Joachim Mietmann wird auf der Straße erschossen. Der Täter ist schnell gefasst, aber dann überfallen Unbekannte einen Swingerclub und nehmen die Besucher als Geiseln. Ihr Ziel: Sie wollen den Mörder von Mietmann freipressen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1