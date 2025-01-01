Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Verabredung zum Tod
22 Min.Ab 12
Die Gefahren im World Wide Web: Als die 25-jährige Milena Brück mit aufgeschnittenen Pulsadern tot vor ihrem Computer aufgefunden wird, scheint der Fall klar! Sie hatte kurz zuvor in einem Chatroom ihren Selbstmord bis ins kleinste Detail beschrieben und geplant. Hat Milena wirklich ernst gemacht oder gibt es einen Täter, der ihre makabre Online-Spielerei Wirklichkeit werden ließ?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1