Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Kommune Sex
22 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Einer mit allen, alle mit einem: Rüdiger Latus, sexueller Mittelpunkt einer Kommune, wird in seinem Schlafzimmer erstochen aufgefunden. Der Sexgott predigte die freie Liebe, doch irgendjemand wollte nicht daran zu glauben ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
