Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Der Bullenhasser
22 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Eine befreundete Schutzpolizistin von Conny Niedrig und Bernie Kuhnt wird mit Morddrohungen belästigt. Die Rache eines Verurteilten, oder haben es die Kommissare mit einem Wahnsinnigen zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1