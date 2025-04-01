Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 5Folge 39vom 01.04.2025
22 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Taxifahrt in den Tod: Die 20-jährige Jana Zinger wird ohne äußere Verletzungen tot auf der Rückbank eines Taxis gefunden. Der Fahrer ist fassungslos, denn als das Mädchen zusammen mit einer weiteren Person in das Taxi stieg, war noch alles in Ordnung. Was geschah während der Fahrt, und wer ist der ominöse Unbekannte?

SAT.1
