Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Manga-Manie
22 Min.Ab 12
Tod auf Japanisch: Die Leiche einer 17-Jährigen wird in einem Kellerraum gefunden. Das Mädchen gehörte der aus Japan importierten Jugendszene Visual Kei an. Zwischen Manga-Comics und Plüschtieren tauchen die Kommissare in eine virtuelle Welt, die von Depressionen und Suizidgedanken geprägt ist ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1