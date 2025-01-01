Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 40
Folge 40: Manga-Manie

22 Min.Ab 12

Tod auf Japanisch: Die Leiche einer 17-Jährigen wird in einem Kellerraum gefunden. Das Mädchen gehörte der aus Japan importierten Jugendszene Visual Kei an. Zwischen Manga-Comics und Plüschtieren tauchen die Kommissare in eine virtuelle Welt, die von Depressionen und Suizidgedanken geprägt ist ...

SAT.1
