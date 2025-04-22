Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Stummer Schrei

SAT.1Staffel 5Folge 52vom 22.04.2025
Stummer Schrei

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 52: Stummer Schrei

22 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Eine Kette, Blut und ein paar Haare - das ist alles, was die 17-jährige Schülerin Christine Breuer von ihrer Freundin Rosalie findet. Das Mädchen selbst ist verschwunden. Wurde Rosalie entführt, und können die Kommissare sie noch lebend finden? Oder steckt Christine Breuer selbst hinter dem Verschwinden ihrer Freundin?

