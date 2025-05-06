Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Elvis lebt
22 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Schock für den King - Beim Verlassen seiner Stammkneipe findet der Möchtegern-Elvis Dieter Hauke seinen Kumpel Lutz Fechner erschossen auf. Die Kommissare ermitteln zwischen Poker, Schulden und Rock'n'Roll ...
