Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Lebwohl
22 Min.Ab 12
Ein Heckenschütze versetzt Duisburg in Panik. Für die Bevölkerung wird jeder Gang zum Supermarkt und jeder Ausflug auf den Spielplatz zu einer tödlichen Gefahr. Unter Hochdruck ermitteln die Kommissare, bis der unsichtbare Killer wieder zuschlägt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1