Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Casanovas letzter Stich
22 Min.Ab 12
Simon Haller ist tot. Der 38-jährige Casanova wird nur mit einem Kimono bekleidet erstochen in einer Kiesgrube aufgefunden. Wurden ihm seine zahlreichen Liebschaften zum Verhängnis? Für die Kommissare beginnt ein gefährliches Spiel, in dem es mehr Verlierer als Gewinner gibt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1