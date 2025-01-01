Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Das hässliche Entlein
22 Min.Ab 12
Der Frauenarzt Dr. David Fischer wird gefesselt und bewusstlos auf dem Behandlungsstuhl seiner Assistentin aufgefunden. Auf seinem Bauch die Worte "Benutz mich". Was steckt hinter dieser ominösen Botschaft? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf etwas Unfassbares ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1