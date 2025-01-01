Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das hässliche Entlein

SAT.1 Staffel 5 Folge 75
Das hässliche Entlein

Das hässliche Entlein

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 75: Das hässliche Entlein

22 Min. Ab 12

Der Frauenarzt Dr. David Fischer wird gefesselt und bewusstlos auf dem Behandlungsstuhl seiner Assistentin aufgefunden. Auf seinem Bauch die Worte "Benutz mich". Was steckt hinter dieser ominösen Botschaft? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf etwas Unfassbares ...

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

