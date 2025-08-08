Eine fast perfekte FamilieJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 80: Eine fast perfekte Familie
22 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12
Die 24-jährige Studentin Lisa Schnell wird nach einer wilden Sex-Orgie erstochen in einem Hotelbett aufgefunden. Alle Indizien deuten auf ein fatales Liebesspiel, doch zwischen zerstörerischer Begierde und trügerischem Familienidyll stoßen die Kommissare auf ein unbeschreibliches Verbrechen ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1