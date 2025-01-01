Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Goldesel

SAT.1Staffel 5Folge 83
Folge 83: Der Goldesel

22 Min.Ab 12

Sie wollte alles und fand den Tod: Die 22-jährige Elena Berg wird erschossen in der Wohnung des Millionärs Lukas von Ahrens aufgefunden. Der behauptet, es war Selbstmord. Doch was spielte sich in dieser Nacht wirklich zwischen Klunkern, Koks und Kaviar ab?

SAT.1
