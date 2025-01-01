Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 88: Für immer verloren
22 Min.Ab 12
Ein Jahr nach einem tragischen Verkehrsunfall mit einem Bus, bei dem die elfjährige Anna Bruckner starb, verunglückt der verantwortliche Busfahrer. Kurz darauf verschwindet ein weiterer Unfallbeteiligter. Zufall oder ein geplanter Racheakt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1