Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 94: Luder, Lügen, Lästereien
21 Min.Ab 12
Nach einer Sexorgie mit seiner Freundin Ariane wird Partyveranstalter Luis Sammer tot auf der Toilette eines Clubs gefunden. Was ist passiert? Die Kommissare suchen des Rätsels Lösung zwischen Luder, Lügen und Lästereien ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1