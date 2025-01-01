Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 102: Der Joker
22 Min.Ab 12
Als Heinz Werder vom Joggen zurückkehrt, erwartet ihn ein Horrorszenario. Seine Frau wurde brutal erschossen und seine Tochter lebensgefährlich verletzt. Wer wollte seine Familie auslöschen? Die Kommissare ermitteln und stellen fest, dass in der Vergangenheit der Schlüssel für die Zukunft liegt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1