Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Dunkle Triebe

SAT.1Staffel 6Folge 104
Dunkle Triebe

Dunkle TriebeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 104: Dunkle Triebe

22 Min.Ab 12

Eine Serie von brutalen Raubüberfällen erschüttert Duisburg. Vier Frauen wurden bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und beklaut. Doch den Kommissaren wird bald klar, hinter den Verbrechen steckt sehr viel mehr, als nur die Gier nach Geld.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen