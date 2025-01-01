Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 114: Der Schluckspecht
22 Min.Ab 12
Komasaufen mit Folgen - der Schüler David Berg wird tot im Wald gefunden. Seine Kleidung und sein Promillewert sprechen eine eindeutige Sprache, aber in seinem Magen gibt es noch andere Spuren...
