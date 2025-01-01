Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 116: Kurzer Prozess
22 Min.Ab 12
Der Dauercamper Heinz Röhler liegt erschlagen in der Duschanlage. Wer wollte dem Macho und notorischem Fremdgeher ans Leder? Hatte seine Frau die Nase voll von seinen Seitensprüngen oder hat der Täter aus einem anderen Motiv heraus gehandelt?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1