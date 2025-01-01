Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 119: Der Fluch der Kassandra
22 Min.Ab 12
Die Aufseherin Annett Rems wird von einem unbekannten Täter mit einer antiken Lanze gepfählt. Bei ihren Recherchen stoßen die Kommissare auf die geheimnisvolle Kassandra, deren Fluch im Museum ihr Unwesen treiben soll.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1