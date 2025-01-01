Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Böses Erwachen

SAT.1Staffel 6Folge 127
Böses Erwachen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 127: Böses Erwachen

22 Min.Ab 12

Amalia Prinz leidet an einer seltenen Schlafkrankheit. Als sie nach einem ihrer Anfälle erwacht, hat sie eine Waffe in der Hand und vor ihr liegt der erschossene Apotheker Tobias Schramm. Hat Amalia den Mord wirklich verschlafen, oder spielt sie nur ein makaberes Spiel?

SAT.1
